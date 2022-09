Wo die neuen Töne zu Hause sind

Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik 2022: Bludenz, 27.9.2022: Vom 6. bis zum 9. Oktober 2022 wird Bludenz zum Zentrum für Neue Musik.

Die Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik 2022 werden vom New Yorker JACK Quartet, „unseren führenden Vier in der Neuen Musik“ (New York Times) eröffnet. Sie spielen zwei von den Bludenzer Tagen in Auftrag gegebene Uraufführungen von Eric Wubbels und Carolyn Chen sowie zwei Kompositionen von Erin Gee und George E. Lewis, die noch nie in Österreich zu hören waren.