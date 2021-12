Wo Design den Puls der Zeit trifft

13. Fesch’Markt zeigte sich von seiner Glanzseite.

FELDKIRCH „Die Karten sind ‚fesch‘ gemischt“, im kreativen Season-Design lassen sich die Veranstalter nicht unterkriegen. Spritzig, frech und innovativ: Das vergangene Wochenende war geprägt von feschen Ideen, um die Vorarlberger Szene etwas aufzumischen. Bereits das 13. Mal bezogen das Wiener Kollektiv das Pförtnerhaus im Feldkircher Reichenfeld. Das Portfolio der feschen Wortwitze wurde auch in dieser Ausgabe erweitert: „Fesch is my favorite F-Word“, „Last Fesch’Mas i gave you my heart“, „How much ist he Fesch“, „Fe(ti)sch“, „Fesch war’s“ oder ein „Fesch on the beach“ …