WM-Teilnehmer verabschiedet

Vier Mitglieder der Hohenemser Schützengilde nehmen an der Schützen-Weltmeisterschaft teil

Hohenems. Am Montagabend dieser Woche wurden im Rahmen einer kleinen Feier im Garten des Hohenemser Schlosses die Vorarlberger Teilnehmer an der Weltmeisterschaft, die vom 31. August bis 15. September in Changwon (Südkorea) verabschiedet.