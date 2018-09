WM-Bronze für Sportschütze Thomas Mathis

Der Vorarlberger Sportschütze Thomas Mathis hat am Mittwoch für Österreichs erste Medaille bei den ISSF-Weltmeisterschaften in Changwon gesorgt.

Der 28-jährige Vorarlberger holte in Südkorea die Bronzemedaille im Liegend-Bewerb mit dem Kleinkalibergewehr. Mathis startete mit 105 Ringen in den ersten drei Serien in die Konkurrenz und blieb auch in weiterer Folge auf Podestkurs. Am Ende musste er sich lediglich dem neuen Weltmeister Steffen Olsen aus Dänemark und dem norwegischen Silbermedaillengewinner Stian Bogar geschlagen geben. Der Niederösterreicher Bernhard Pickl belegte den 34. Endrang. In der Mannschaftswertung erreichten Österreichs Sportschützen (mit Mathis, Pickl und Alexander Schmirl) den siebenten Platz.