WM 2006: Sammer nimmt Beckenbauer in Schutz

Matthias Sammer, Berater bei Borussia Dortmund, äußerte scharfe Kritik am Umgang mit Franz Beckenbauer rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. In einem Interview mit "t-online" betonte Sammer die Rolle Beckenbauers bei der WM-Vergabe und kritisierte die nachfolgende Behandlung des ehemaligen Fußballspielers und Trainers.