Witzig! Faultier auf Restaurantbesuch

Eher selten: Ein Faultier im Restaurant. Die Gäste staunten nicht schlecht, als in der letzten Woche plötzlich ein Faultier über ihren Tellern im Restaurant in Limón auftauchte.

Das Lieblingstier und Nationalsymbol Costa Ricas ist im Alltag eher sehr gemütlich an Bäumen hängend unterwegs. Dieses Faultier wollte jedoch wohl das Nachtleben in dem Karibikörtchen checken und war an diesem Abend der Star des Restaurants.