Wissenswertes über das Koster

Viele fahren jeden Tag an der Klosteranlage der Dominikanerinnen in Altenstadt vorbei. Nur wenige wissen, dass das Bauwerk schon im 15. Jahrhundert errichtet wurde.

In Feldkirch – Altenstadt bestand bereits um etwa 1400 eine Gemeinschaft von Frauen, welche in einem Haus bei der Pfarrkirche wohnten. 1442 erfolgte die Konsekration der Kapelle, welche an die Pfarrkriche angebaut worden war.