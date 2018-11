Wissenshungrige Ausbilder ausgezeichnet

Drittes Ausbilderforum stärkt Lehre für die Zukunft.

GÖTZIS Das Fundament einer erfolgreichen Wirtschaft sind qualifizierte Fachkräfte. Vorarlberg hat mit über 50 Prozent der 15-Jährigen, die Jahr für Jahr eine duale Ausbildung beginnen, die traditionell höchste Lehrlingsquote Österreichs. „Das unterstreicht den Stellenwert der Lehre in unserem Land und zeigt, welch wichtige Säule sie für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg darstellt. Diese Vorreiterrolle ist der guten Zusammenarbeit aller Akteure im Land zu verdanken“, betonte Christoph Jenny, Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg, bei der Eröffnung des mittlerweile drittes Vorarlberger Ausbilderforums vergangenen Donnerstag in der Kulturbühne AmBach in Götzis. Über 300 teilnehmende Ausbildungsverantwortliche aus dem ganzen Land haben dabei von spannenden Impulsvorträgen als Anregung für ihre Ausbildungsarbeit profitiert.

Ausbildungsarbeit inspirieren

Thomas Feibel, Medienexperte und Jugendbuchautor aus Berlin, referierte zu einem Thema, das alle betrifft: „Jetzt pack doch mal das Handy weg! – Smartphones als Segen und Fluch in der Ausbildung“. Er hatte praktische Tipps im Umgang mit dem Smartphone in der Ausbildung. Sein Tipp: „Mit Smartphone-Verboten kommen wir nicht weiter, allerdings ist ein kritischer Umgang wichtig. Sehen sie das Smartphone als Werkzeug und lassen sie ihre Lehrlinge die Regeln für den Umgang damit mitgestalten.“

Steffen Kirchner, Motivationstrainer für Spitzenleistung aus München, gab seine Erfahrung zum Thema „Unmotivierte Menschen gibt es nicht – wie man die Potenziale junger Talente maximal entfaltet“ weiter. Mit eindrücklichen Beispielen aus dem Spitzensport zeigte er, dass es keine unmotivierten Menschen gibt: „Motivation und Erfolg sind abhängig von der Fähigkeit mit Worten, die emotional berühren, starke Bilder im Kopf anderer zu erschaffen!“

Lehrlingsausbilder ausgezeichnet

Die Basis für die hohe Qualität der dualen Ausbildung in Vorarlberg liegt im guten Zusammenspiel aller Beteiligten und in der hohen Motivation der Jugendlichen. Deshalb wurde im Jahr 2003 die Akademie für Ausbilder als gemeinsame Initiative der Vorarlberger Landesregierung, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer Vorarlberg ins Leben gerufen. Ziel ist die Qualifizierung der Ausbilder, und zwar nicht ausschließlich in Hinblick auf deren fachspezifische Kenntnisse, sondern vor allem in den Bereichen Selbst- und Sozialkompetenz. Das Programm fußt auf einem dreistufigen Modell, bei dem die Ausbilder für jede Weiterbildungsaktivität Bildungspunkte bekommen. Mithilfe der Punkte können die unterschiedlichen Stufen erreicht werden.