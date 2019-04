Wissensdurst-Festival macht Station im Bregenzerwald

Junge Forscherinnen und Forscher präsentieren ihre Arbeit in Bregenzerwälder Lokalen.

Mellau. Forscherinnen und Forscher des Research Institute of Textile Chemistry and Physics der Leopold-Franzens-University Innsbruck referieren am Montag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr in Mellau im Café Deli über ihre Arbeit. Florian Wurm, MSc berichtet über „Algengele zur Verwendung in der Medizin“, Dr. Noemí Aguiló-Aguayo über „Textile structures in batteries” und auch Jaqueline Tschannett gibt einen Einblick in Ihre Forschung.