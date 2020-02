Wissenschafter vermissen Seriosität in FPÖ-Historikerbericht

Mehrere Wissenschafter lassen kein gutes Haar am Historikerbericht der FPÖ, der sich mit NS-Schnittpunkten in der Partei beschäftigen hätte sollen. "Ein Sammelsurium von Einzelmeinungen", sieht darin Oliver Rathkolb. Weder die jüngere Parteigeschichte noch der Einfluss von Burschenschaften und rechtsextremen Bewegungen wie den Identitären würden darin beleuchtet. Die FPÖ nahm die Kritik gelassen.

Rathkolb von der Universität Wien fehlt es in diesem Bericht an wissenschaftlicher Seriosität. Die Rolle von Burschenschaften, der eigentliche Anlassfall für das Unterfangen, sei so gut wie gar nicht beleuchtet worden. Der angeblich fehlende Zugang zu Archivmaterial sei dabei kein Argument, so Rathkolb in der gemeinsamen Pressekonferenz mit weiteren Historikern. Mitgliederverzeichnisse würden sich etwa in der Nationalbibliothek befinden. Der Begriff "Identitäre" finde sich in dem "Sammelband" gerade sieben Mal, zumeist handle es sich um zitierte Zeitungsartikel.