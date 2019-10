Wissen macht stark – Musiker setzen Akzente

Vergangenen Mittwochabend gingen namhafte Bands auf die Lusthaus-Bühne im Namen der Menschlichkeit.

Lustenau. Mit einem starken Bühnenprogramm startete der Sing-Ring einen musikgeladenen Charity-Abend im Lusthaus. Der Reinerlös dieses Abends kommt den Schulkindern in Senegal zugute, deren Schirmherrin Natalie Moosmann scheut keine Mühe, den Kindern eine Schulbildung und somit eine Zukunft zu ermöglichen. Mit dabei und voll engagiert waren die Rubberneckers, natürlich der Sing-Ring mit eigener Band „Gospeltrain“, Christof Waibel und die Monroes. Michael Percinlic, musikalischer Leiter des Gospelchors: „Ich gab den Kindern von Natalie Moosmann Gitarrenunterricht, so lernte ich die Familie und ihren Einsatz in Senegal kennen. Wir machen nicht nur Musik, wir stehen für Werte ein!“

Volles Programm und volles Haus

Auch die Rubberneckers stiegen mit vollem Einsatz in die Organisation der Veranstaltung ein und natürlich spielten alle Bands für den guten Zweck und ohne Gage. Im Freudenhaus standen die Gäste Schulter an Schulter, konsumierten fleißig und sahen sich beeindruckt die Videogrüße aus Senegal an, denn Natalie Moosmann konnte an diesem Abend nicht mit dabei sein, sie betreute bereits wieder „ihre“ Kinder in Afrika. Ehemann Markus Moosmann überbrachte die Grüße aus der Ferne und stellte das Hilfsprojekt vor, dessen Unterstützung den Musikern und Konzertbesuchern so am Herzen liegt. Die Bands spielten jeweils ein Kurzprogramm und arrangierten Gospelsongs gemeinsam mit dem Chor.

Wissen macht stark