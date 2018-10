Wissen aktuell

Thüringen. Ein Vortrag über Romanische Familiennamen in Vorarlberg - Termin ist am Donnerstag, 18.10.2018 um 19:00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Faktenwissen, Zusammenhänge erkennen, sich mit anderen Interessierten austauschen: die Vorträge – durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Verein “Villa Falkenhorst” und Volkshochschule Bludenz – bringen auf anschauliche Art spezielle Aspekte verschiedener Wissensgebiete näher.

An diesem Abend beschäftigen wir uns mit romanischen Familiennamen in Vorarlberg. Von Barbisch bis Zudrell: Romanische Familiennamen begegnen uns täglich. Warum das so ist und was diese Namen bedeuten, wird uns der Referent, der sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt hat, näherbringen.

Romanische Familiennamen in Vorarlberg

Prof. Dr. Heribert Baron de Küng

Termin: Do, 18.10.2018 – 19:00 Uhr – Vortrag