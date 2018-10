Wissbegierige Flüchtlinge unterstützen

Das Flüchtlingscafé sucht dringend Ehrenamtliche.

Die meisten sprechen schon gut Deutsch, wollen ihre Kenntnisse aber weiter verbessern. Einige machen den Hauptschulabschluss nach, haben mit einem B1-Kurs begonnen oder bereiten sich auf einen Beruf vor. So auch Rokhshane Khurani, die seit zweieinhalb Jahren in Österreich ist und seit neun Monaten ein Praktikum in einem Altersheim macht. „Das Café ist ideal, um die gelernte Grammatik anzuwenden und ich möchte einfach noch mehr lernen und besser Deutsch sprechen“, betont sie. Vor allem am Dialekt möchte sie noch feilen, da die Bewohner im Altersheim verschiedene Dialekte sprechen. Mit am Tisch sitzt und paukt auch ihre Tochter sowie Somaye mit Söhnchen Yusuf. Sie und ihr Mann Jamal kommen an jedem Öffnungstag her, weil das „Come ina“ auch so etwas wie ein zweites Zuhause geworden ist.