Wirtschaftshof für Spaziergänger, Laufsportfreunde und Wanderer im Arbeitseinsatz

Lochau. Mit Frühlingsbeginn hat das Team des Wirtschaftshofes wieder begonnen, Fuß- und Wanderwege am See, im Ort oder auf dem Berg instand zu setzen und die winterlichen Spuren zu beseitigen. Dies freut Spaziergänger, Laufsportfreunde und Wanderer, die hier überall gerne unterwegs sind.

Neben den zahlreichen kleineren Instandsetzungsarbeiten sind in diesem Jahr der Schlossweg, der Salvatorweg oder die Finnenbahn im Schwarzbad die besonderen Schwerpunkte. So wurde auf dem beliebten Schlossweg eine Kiesschicht neu aufgebracht und befestigt. Dazu sorgt ein neuer Brückensteg über den Hoferbach mit neuen, rutschhemmenden Metall-Gitterrost-Module bzw. einer neuen Seitenverkleidung aus Holz wieder für den sicheren Durchgang.

Auf dem naturbelassenen „Salvatorweg“ entlang des Ruggbaches wurde weiches Hackschnitzelmaterial eingestreut, angepasst an die idyllische Umgebung und zudem überaus benutzerfreundlich. Auf diesen beiden Wegen gelangt man in Lochau vom Schloss Hofen bis hinunter an den Bodensee.