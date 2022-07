Wirtschaftsbund, Festspiele und Poolbar Festival

Am Dienstag sind Karlheinz Rüdisser, Elisabeth Sobotka und Thees Uhlmann zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Dienstag wurde der Bericht der externen Prüfung des Vorarlberger Wirtschaftsbundes vorgelegt. Was in dem Bericht steht und welche Schritte nun eingeleitet werden, darüber spricht Obmann Karlheinz Rüdisser mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer.