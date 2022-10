Wirtschaftsarchiv Vorarlberg feierte 40er

Das Wirtschaftsarchiv Vorarlberg hat sein 40-jähriges Bestehen mit einem zweitägigem Symposium in Feldkirch gefeiert.

Regionale Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Zeitalter globaler Krisen – unter diesem Motto hat das Wirtschaftsarchiv Vorarlberg in Kooperation mit der Universität Innsbruck zu einer historischen Tagung eingeladen. Zahlreiche Teilnehmer und Referenten aus ganz Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Italien trafen sich dazu in Feldkirch. Die von Landtags-Vizepräsidentin Monika Vonier und WK-Präsident Wilfried Hopfner sowie Arno Fitz, dem Vorsitzenden des Wirtschaftsarchivs, eröffnete Veranstaltung fand in der Wirtschaftskammer, im Palais Liechtenstein und auf der Schattenburg statt. Dabei konnten mit Joe Feurstein und Wolfgang Ilg auch zwei der seinerzeitigen „Gründungsväter“ begrüßt werden.

Umfangreich und gleichzeitig absolut aktuell war das Programm – von „Russengas“ über die Krise der westösterreichischen Banken vor 100 Jahren, Vorarlbergs Kinderlähmungswellen nach 1945, die Auswirkungen der Ölpreiskrise auf den Kanton St. Gallen in den 1970er Jahren, der Wandel von der Krisen- zur Wissensregion in der Steiermark, Tourismuskrisen, Transformation in Trentino-Südtirol, die allgemeine Krise in der Zwischenkriegszeit, die 1970er Jahre als Epochenschwelle für ein neues Bewusstsein der Regionen, regionale und globale Geschichte am Beispiel von Quecksilber-Lagerstätten bis zum transnationalen Warennetzwerk der Sojabohne wurde referiert und diskutiert. Wirtschaftsarchiv Geschäftsführer Gerhard Siegl und Wolfgang Meixner von der Universität Innsbruck freuen sich über das große Interesse und die gelungene Veranstaltung. 2023 wird dazu ein eigener Tagungsband erscheinen.