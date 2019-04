Wirtschaftlicher Ruck- und Ausblick - Jahreshauptversammlung der WIGE Vorderland

Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten führt zum Erfolg

Klaus 2015 wurde der Zusammenschluss der Betriebe der Vorderländer Gemeinden aus der Taufe gehoben. Mit 125 Mitgliedern ist die WIGE Vorderland ein stabiler und gut strukturierter Verein mit Projekten und Inhalten welche sich sehr gut entwickelt und etabliert haben. Bei der Generalversammlung im Winzersaal in Klaus, trafen sich rund 85 Mitglieder. Dem Vorstand rund um Obmann Markus Baur wurde dabei das Vertrauen ausgesprochen. Mit David Calzone (Obmann Stellvertreter), Isabella Dobler und Christian Summer wurden drei neue Mitglieder einstimmig in den Vorstand gewählt.

Fünf WIGE Frühstücke, ein Weinseminar, Führung bei Rauch Fruchtsäfte, Sommerfest, Herbstevent oder ein Rotating-Dinner sind nur ein Ausschnitt was den Mitgliedern an Veranstaltungen geboten wird. Obmann Markus Baur bedankte sich zum Schluss bei allen Mitgliedern für die großartige Zusammenarbeit und freut sich auf das WIGE-Jahr 2019. Nach dem offiziellen Teil erfolgte der gemütliche Ausklang mit der Möglichkeit zum gegenseitigen Informationsaustausch und Netzwerken.

Die Gründungsversammlung der Wirtschaftsgemeinschaft Vorderland fand am 8. Juni 2015 im Frödischsaal in Muntlix statt. Die drei Bereiche „Marke, Menschen und Vernetzung“ stellen die Säulen des Vereins dar. Ziel ist es die Kaufkraft und die Geschäfte in der Region zu halten und zu erhalten. Der WIGE gehören Unternehmen aus den Gemeinden Fraxern, Göfis, Klaus, Laterns, Meiningen, Röthis, Sulz, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Rankweil und Zwischenwasser an. LOA