Wirtschaft Vorarlberg: Transgourmet und Hügli bündeln Kräfte

Der Gastronomie-Großhändler Transgourmet Österreich und der Suppen- und Soßenhersteller Hügli starten eine Kooperation.

Ab November sind ausgewählte Hügli-Produkte in neun Transgourmet und vier mein c+c Märkten erhältlich. Zusätzlich zu den in den Märkten verfügbaren Produkten wird ein erweitertes Portfolio in der Zustellung angeboten. Damit sind die perfekt auf die Bedürfnisse der Gastronomen zugeschnittenen Produkte erstmals und exklusiv auch im Gastronomie-Großhandel erhältlich.