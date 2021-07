Wirksames Workout mit Widerstand

Diplomierter Trainer bietet Training im Grünen: Sadik Yasar nutzt Widerstandsbänder

RANKWEIL Mit speziell entwickelten Widerstandsbändern bietet der Fitnesstrainer und Personal Trainer Sadik Yasar aus Rankweil individuell abgestimmtes Personal Training und Gruppentraining in der freien Natur und Indoor an. Die Bänder aus Naturkautschuk eignen sich ideal zum professionellen Training mit dem eigenen Körpergewicht. Hierfür hat der 36jährige spezielle Übungen zum Training sämtlicher Muskelpartien entwickelt. Mal wird das Band um die Beine oder unter die Füße geklemmt, dann wandert es zu den Oberarmen und nur wenig später kommt es um den Hals gehängt zum Einsatz. „Bei professioneller Anleitung und richtiger Anwendung können Widerstandsbänder genauso effektiv sein wie das Training mit Gewichten in Fitnessstudio“, erklärt Sadik.

Die Pandemie hat die Nachfrage nach Alternativen zum klassischen Fitnessstudio und nach Trainingsformaten, die im Freien stattfinden, deutlich gesteigert. Sadik bietet sowohl das Gruppentraining als auch das Personal Training mit den Widerstandsbändern gern auch in der freien Natur an: Bei Schönwetter wird meist am Schafplatz bei Rankweil trainiert.

Das Training mit Widerstandsbändern und Mini Loops kann nach der Trainingseinheit auch zu Hause oder im Urlaub fortgesetzt werden, die die Bänder in Sadik Yasars Shop erhältlich, für alle erschwinglich und leicht zu transportieren sind. Getreu dem Motto „Gym at Home“ kommt mit den elastischen Bändern das Fitnesscenter nach Hause.