Wird Hamilton noch heuer der beste F1-Fahrer aller Zeiten?

Hamilton über die verbliebenen Schumi-Bestmarken: "Ich komme seinen Rekorden näher"

Kompromissloser Fahrer, einfühlsamer Musiker, überzeugter Veganer, kreativer Modedesigner, Kämpfer gegen Rassismus - Lewis Hamilton zeigt sich gerne in den verschiedensten Facetten. Überall will er gut sein, auf der Strecke ist er schon der Beste. Für den 35-Jährigen geht es beim Heimrennen in Silverstone am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) wieder um den Sieg. Nach 86 Grand-Prix-Triumphen fehlen nur noch fünf, um mit Michael Schumacher gleichzuziehen. Kaum jemand zweifelt daran, dass ihm das gelingt und er dieses Jahr zum siebten Mal Weltmeister wird. Auch da würde er mit Legende Schumacher gleichziehen.

Podestrekord von Schumi wackelt bedenklich

Sieges-Bestmarke an einem GP-Ort bereits eingestellt

"Ich komme seinen Rekorden näher"

Trotz all der Lobeshymnen auf seine Person will Hamilton weiter fokussiert bleiben, weil er weiß, dass in der wegen der Coronakrise stark verkürzten Saison ihn schon ein Fehler den angepeilten vierten Titel en suite kosten könnte.

Wenn nicht heuer, dann halt in Zukunft

Und eines ist mit Hinblick auf die Schumacher-Rekorde auch klar. Wenn sie nicht in dieser Saison fallen, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer der nächsten. Denn 2020 wird nicht Hamiltons letzte Saison in der Formel 1 werden. Der Ausnahmefahrer will weiter Rekorde jagen und sich in die Geschichtsbücher eintragen. "Ich sehe mich noch mindestens drei Jahre weitermachen", kündigte er am Donnerstag in Silverstone an.