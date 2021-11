Wird es eine "Wetten, dass...?" Fortsetzung geben?

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren erstmals wieder die "Wetten, dass..?"-Bühne betreten - und möglicherweise nicht zum letzten Mal.

Beim Publikum in Nürnberg gab es am Samstagabend kein Halten: Mit riesigem Jubel und "Oh, wie ist das schön"-Gesang empfingen sie Gottschalk. "Ich freue mich, dass ihr euch so freut", sagte er. An seiner Seite: die schweizerische Frohnatur Michelle Hunziker.