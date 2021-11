Wird er der neue "James Bond"?

Der aktuell vielleicht erfolgreichste Schauspieler der Welt hat in einem Interview angekündigt, die legendäre Rolle des "James Bond" übernehmen zu wollen.

Von "The Rock" zu "James Bond": Der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson hat Agenten-Ambitionen. In einem Interview mit dem Männermagazin "Esquire" verriet er, dass er es auf die Rolle des legendären "007" abgesehen habe.