Wirbel wegen einer Suspendierung eines Exprofi

Torjäger Daniel Sobkova fehlte aus disziplinären Gründen im Auswärtsspiel von SW Bregenz in Hohenems

Bei allen bisherigen vierzehn Meisterschaftsspielen in der VN.at Eliteliga Vorarlberg war SW Bregenz Torjäger Daniel Sobkova jeweils über die volle Distanz von 90 Minuten im Einsatz. Jetzt im wohl entscheidenden Duell am letzten Spieltag in Hohenems (Endstand 1:1) um den zweiten Aufstiegsplatz für das Meister Play-off in der Regionalliga West saß der 34-jährige Mittelfeldspieler des Jubilar aus der Vorarlberger Landeshauptstadt nur auf der Tribüne im Herrenriedstadion in der Grafenstadt. Sportliche Unstimmigkeiten zwischen dem sechsfachen Torschützen und dem SW Bregenz Trainer Luggi Reiner haben zur Suspendierung für das Spiel beim Zweiten Hohenems geführt. „Es war aus meiner Sicht nichts Gravierendes. Ich finde es Schade, das man aus so einer Lappalie so einen Elefanten daraus macht und dem ganzen Verein schadet so in einer entscheidenden Phase. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und dabei lass ich es auch stehen“, sagte SW Bregenz Spieler Daniel Sobkova zu seiner Suspendierung.