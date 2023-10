Wirbel um Leni Klum: Model irritiert mit Werbepost

Seitdem Leni Klum (19) in die Fußstapfen ihrer Modelmama Heidi Klum (50) getreten ist, modelt sie für große Luxus-Marken, wie etwa Dolce & Gabbana oder Dior. Mit ihrem neusten Job irritiert sie allerdings ihre Follower.

In den Kommentaren zu Lenis neuestem Instagram-Posting ist nicht nur ihr außergewöhnlicher Hut ein großes Thema. Auch der Designer, dessen Marke sie bewirbt, sorgt für viel Gesprächsstoff.

"K for Klum, K for Karl forever!"

Denn es handelt sich um keinen Geringeren als Karl Lagerfeld! "K for Klum, K for Karl forever!", schreibt das Model zum Post. Auf ihrer weißen Bluse und der Tasche, die sie in die Kamera hält, ist der Name außerdem klar zu erkennen. Doch für den Look und die offensichtliche Zusammenarbeit mit Lagerfelds Modemarke erntet die 19-Jährige nicht nur Zuspruch.

Schließlich haben ihre Familie und der 2019 verstorbene Designer eine eher unschöne Vorgeschichte. Der Modeschöpfer sorgte einst mit einem Interview für Aufsehen, in dem er mächtig über Modelmama Heidi Klum lästerte.

"Die kennen wir nicht"

In der Show von Johannes B. Kerner erklärte Lagerfeld 2009 in Bezug auf die heute 50-Jährige: "Ich kenne sie nicht. Claudia [Schiffer] kennt die auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht." Zudem kritisierte er Heidis Model-Castingshow "Germany’s Next Topmodel: "Ich weiß ja, wie man Topmodels findet, dafür brauche ich keinen Wettbewerb. Ich glaube nicht sehr an solche Wahlen, ich glaube mehr an Zufälle."

Auch Lenis Adoptivvater Seal (60) beleidigte der Designer dabei: "Ich bin kein Dermatologe, aber seine Haut möchte ich auch nicht haben. Da hat meine besser überlebt."

Kritik und Zuspruch für Leni

In den Kommentaren zu Lenis aktuellem Post spielen nun zahlreiche User auf diese Aussagen an: "Ich kenn se nich, klodia kennt sie auch nicht", zitiert etwa einer den Modeschöpfer. "Karl Lagerfeld lästerte über Heidi Klum", meint ein anderer. Andere feiern hingegen Lenis Zusammenarbeit mit Lagerfelds Label und feiern ihren Look: "Karl hätte seine Freude an dir", "Du bist so schön" oder "Absolut kultig!" ist da zu lesen.

