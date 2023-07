GNTM-Knaller: Modelmama Heidi Klum castet erstmals Männermodels!

Überraschende Nachrichten für alle Fans von "Germany’s Next Topmodel": Auf Instagram verkündete Heidi Klum (50), dass in der Show jetzt auch Männer gecastet werden.

Kaum ist Staffel 18 vorbei, rührt Model Heidi Klum (50) schon die Werbetrommel für die nächste Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Und die hält wohl so einige Überraschungen bereit!

Eine Idee über den Wolken

Auf Instagram überrascht sie ihre Fans und Zuschauer*innen der Castingshow mit einem Video zur 19. Staffel. Dazu schreibt sie: "GNTM STAFFEL 19 – ICH FREUE MICH AUF EUCH ALLE". In dem Clip ist Klum offensichtlich in einem Flugzeug und fragt einen Flugbegleiter scheinbar spontan, ob er nicht bei "Germany’s Next Topmodel" mitmachen wolle. Dieses Mal könnten nämlich auch Männer mitmachen, erklärt die 50-Jährige. Darauf wird im Video auch mit den Hashtags "#GNTM für dich" und "#GNTM für alle" hingewiesen.