Heidi äußert sich zu Vorwürfen: "Ich komme aus ...

Heidi Klum hat den TV-Start der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) für eine lange Verteidigungsrede ihrer Model-Castingshow genutzt.

"Nachdem ich mir so viele Sachen anhören musste, vor allem im letzten Jahr, möchte ich jetzt auch einmal Stellung beziehen, liebe Zuschauer", sagte die 49-Jährige zu Beginn der neuen Staffel am Donnerstagabend. Dazu wurden Schlagzeilen von kritischen Medienberichten eingeblendet.

Die Show steht seit Jahren immer wieder in der Kritik - beispielsweise wegen der Schönheitsideale, die dort vertreten wurden. Seit einigen Jahren hat sich die Sendung, die jetzt in die 18. Staffel geht, "Diversity" auf die Fahnen geschrieben - Vielfalt.

Heidi kommt "aus einer anderen Zeit"

"Ich komme aus einer Zeit, in der die Branche noch ganz anders funktioniert hat", sagte Klum. Wer nicht in eine Größe 34 gepasst habe, habe nach Hause gehen können - das habe auch sie selbst oft getroffen. Dazu waren Interview-Ausschnitte aus ihrer Anfangszeit als Model zu sehen, in denen sie darüber spricht, für viele Jobs einfach zu kurvig zu sein.