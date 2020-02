Wirbel um Canadi-Transfer: Nun spricht der Vorstand

Roman Mählich zeigte sich in einer Pressekonferenz am Donnerstag "menschlich enttäuscht" von den handelnden Personen. Nun äußert sich der Vorstand in einer Aussendung zu den Aussagen seines Cheftrainers.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen WSG Tirol kritisierte Cheftrainer Roman Mählich den Transfer von Marcel Canadi:

"Es tut mir wirklich sehr leid, dass Marcel Canadi uns nach diesem Vorfall verlassen wird. Ich habe nichts von diesem Transfer gewusst. Bin menschlich von den handelnden Personen riesengroß enttäuscht. Ich bin aber nur ein Angestellter von Austria Lustenau. Sätze in den Mund gelegt zu bekommen, die ich nicht getätigt habe, ist ein Wahnsinn. Marcel wäre ein fixer Bestandteil der Mannschaft im Frühjahr gewesen. Auch bei Kevin Kunz ist so ein Nebengeräusch aufgetreten. So was habe ich als Trainer noch nie erlebt", so Roman Mählich.

Nun äußert sich der Vorstand zu den Aussagen ihres Cheftrainers:



"Der Vereinsvorstand des SC Austria Lustenau war schon seit längerer Zeit darüber informiert, dass Marcel Canadi einen Vereinswechsel anstrebt und dass ein Bundesligaklub in seiner Verpflichtung interessiert ist. In den Gesprächen zur Kaderplanung haben wir mit unserem Cheftrainer Roman Mählich die sportlichen Perspektiven der einzelnen Spieler besprochen.

Es war ausgemacht, dass der Verein nicht im Weg stehen wird, wenn es ein passendes Angebot für Marcel Canadi gibt."

Am Dienstagabend sei dann für den Verein sehr überraschend Bewegung in die Personalie gekommen, als die Information kam, dass Marcel Canadi nach Amstetten wechseln möchte.



"Wir haben des Angebot von Amstetten angenommen und unseren Trainer am Mittwochmorgen darüber informiert."



Nun plane der Ländle-Klub, die vom Trainer angesprochenen Irritationen "so schnell wie möglich" auszuräumen. Dann solle die volle Konzentration auf das eigentliche Thema der heutigen Pressekonferenz gerichtet werden - das Viertelfinalspiel gegen WSG Tirol.