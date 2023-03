Wirbel um ATV-Sendung: Die Valduna wurde als "Ort des Schreckens" dargestellt

ATV: "Ein Ort, den die Anwohner:innen meiden ..."

In der Sendung vom 3. März war unter anderem das Gebiet Valduna, das die psychiatrische Klinik und den angrenzenden Wald umfasst, Thema. "Ein Ort, den die Anwohner:innen versuchen zu meiden, da sich hier schreckliche Taten zugetragen haben", hieß es dazu in einer ATV-Aussendung als Teaser für die Ausgabe des erst kürzlich angelaufenen Formats "Orte des Schreckens".

"Ort des Schreckens": ÖGGP ist entsetzt

Die ÖGPP zeigte sich in einer Stellungnahme "entsetzt, dass eine Krankenanstalt, die eine große Zahl von Kranken auf hohem fachlichen Niveau versorgt, aufgrund einer haarsträubenden Zusammenstellung teilweise dubioser Fakten als 'Ort des Schreckens' tituliert und mit dem nicht näher definierten 'Bösen' in Zusammenhang gebracht wird", so die Gesellschaft. Sie ortet "Verantwortungslosigkeit gegenüber psychisch Kranken, die auf Behandlungen im Landeskrankenhaus Rankweil angewiesen sind", da so beunruhigt und verunsichert werde. "Diese Sendung ist geeignet, Menschen davon abzuhalten, notwendige, manchmal sogar lebensnotwendige Behandlungen in Anspruch zu nehmen", meinte die ÖGPP und hielt fest: "Orte der Krankenbehandlung als Orte des Schrecken darzustellen, ist aus Sicht der ÖGPP strikt abzulehnen."