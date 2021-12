Wirbel um 2G-Kontrolle bei Feuerwerks-Verkaufsstand

Pyrotechnik- und 2G-Kontrolle



Das sagen Kunden

Auch, wenn sich kein Kunde vor der Kamera äußern wollte, waren beim VOL.AT-Lokalaugenschein die Meinungen gespalten. "Derzeit ist Lockdown für Ungeimpfte. Warum sollte man dann nicht die 2G kontrollieren, wenn man ohne nicht unterwegs sein sollte?", meinte ein Kunde gegenüber VOL.AT. Ob diese Kontrollen im öffentlichen Raum dann in der Innenstadt stattfinden oder beim Feuerwerksstand, das sei egal. Ein anderer Mann gab an, er arbeite im Handel und müsse dort selbst täglich 2G-Kontrollen durchführen. Daran müsse man mittlerweile gewöhnt sein.

"Was kommt als Nächstes?"



Doch nicht alle Kunden sehen das so: "Eine 2G-Kontrolle am Feuerwerksstand? Geht's noch? Was kommt als Nächstes?", empörte sich eine Vorarlbergerin gegenüber VOL.AT. Mittlerweile wisse man gar nicht mehr, was man überhaupt noch tun dürfe. Eine andere Kundin wollte sich gar nicht erst "zu einem Corona-Thema" äußern: "Da sind sie bei mir an der Falschen."