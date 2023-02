Wirbel bei Netflix - Kommt das Account-Sharing-Verbot?

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Streaming-Dienst Netflix einen Artikel, in dem neue Regelungen für das Account-Sharing vorgestellt wurden.

Netflix meldete draaufhin, dass jener Help-Center-Artikel, in dem von einem Account-Sharing-Verbot die Rede war, nur für Chile, Costa Rica und Peru gelte. Ob damit die angkündigten Änderungen für das beliebte Teilen eines Netflix-Accounts auch in Europa vom Tisch sind, bleibt abzuwarten.

Was kann man Kunden zumuten?

Denkbar ist, dass Netflix in kleineren Märkten experimentiert, was man den Kunden zumuten kann und dann auf Kritik reagiert bzw. seine Pläne anpasst. Laut "Business Insider" ist aktuell nicht bekannt, ob Netflix die Maßnahmen auch in anderen Ländern umsetzen wird.