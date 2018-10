Wir zahlen mit „Talenten“

Erste „Lange Nacht des Tauschens“ ging letzten Freitag über die Bühne.

Rankweil. „Geld ist, was eine Gemeinschaft als solches vereinbart“, dieser Leitsatz von Bernard Lietaer lebt der Verein „Talente – Netzwerk für faire Ökonomie“. Vorarlbergweit zählt der Verein 550 Mitglieder und Unterstützer. „Talente sind einerseits Fähigkeit, andererseits ist es eine Verrechnungseinheit, eine alternative Währung, eine sogenannte Komplementärwährung“, erklärt Mitglied Gertraud Gächter. Bei der ersten „Langen Nacht des Tauschens“ im Vereinshaus Rankweil wurde den Besuchern diese Philosophie vorgelebt und nähergebracht. Alles von Second-Hand bis Kunsthandwerk sowie Schätze vom Dachboden oder Keller und Dienstleistungen wie Massagen wurden in der Bahnhofstraße feilgeboten. Insgesamt waren 40 Stände im Saal verteilt. Zum ersten Mal wurde eine solche Veranstaltung vom Verein selbst organisiert. „Es hat alles wunderbar funktioniert“, freut sich Obmann Gernot Jochum-Müller. „Der Markt ist eine eurofreie Zone, Nichtmitglieder konnten ‚Talente’ an der Bonkassa erwerben.“