â€žWir wÃ¼rden es wieder so machenâ€œ

Auf ein schönes, erfolgreiches Leben blicken Annemarie, geb. Gmeiner, und Komm.-Rat Kurt Micheluzzi an ihrem 50. Hochzeitstag mit Dankbarkeit zurück.

Sie lernten sich bei einem Tanzkurs kennen, trafen sich wieder am 1. Mai 1967 im Gösser und bemerkten erste Schmetterlinge im Bauch. Trotz des Widerstands seiner Familie plante das Paar die gemeinsame Zukunft. Annemarie arbeitete damals bei Wolford im Büro, so sahen sie sich öfter und besiegelten ihre Liebe am 19. Dezember 1969 mit der standesamtlichen Vermählung in Hard. Den kirchlichen Segen holten sie sich am 26. Dezember 1969 in der Pfarrkirche St. Gebhard, in der Kurt 20 Jahre als Ministrant und Mesner diente. Nach einem schönen Hochzeitsfest in Bad Diezlings erlebten sie eine unvergessliche Flitterwoche auf Mallorca.