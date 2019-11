„Wir wünschen uns weltverändernde Potentiale."

Messe & Festival der POTENTIALe zelebrierten am vergangenen Wochenende mit einem breitgefächerten Programm die Hinwendung zu natürlichen Materialien, innovativen Ideen und nachhaltigen Produkten.

„Wir haben die Zusammenarbeit mit dem POTENTIALe Team sehr genossen. In jedem Anliegen ist man uns geduldig und auch sehr offen und positiv entgegengekommen. Auch das Format der Tischgespräche ist sehr spannend und bietet viele weitere Möglichkeiten. Was uns aufgefallen ist im Vergleich zu anderen Formaten: Die Leute kommen hier mit einem ganz grundsätzlichen Interesse an der Architektur und an unserer Arbeit. Wir haben auch schon an einer Art Speed Dating mit Architekten teilgenommen – ein an sich witziges Format, bei dem wir jedoch auch auf viele Menschen getroffen sind, die einfach eine möglichst knapp zusammengefasste Lösung von uns wollten. Und nach dieser Lösung bei möglichst vielen Architekten suchten. Hier passiert quasi das Gegenteil: Die Leute sind mehr interessiert am Gespräch als an einem konkreten Resultat – und daraus ergeben sich völlig neue Lösungsideen.“ Häfele Nuler Architekten