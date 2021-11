"Wir wollen Sicherheit"

Von Anja Förtsch / WANN & WO

„Eigentlich bin ich zum Mathe lernen hergekommen. Aber die Arbeit wurde ja jetzt abgesagt.“ – „Abgesagt? Ich dachte, sie sei nur verschoben.“ – „Achso? Hm, ich weiß auch nicht ...“ Die Schulhofgespräche zwischen den MaturantInnen am Bundesgymnasium Dornbirn sprechen Bände: Welle, Lockdown, Schulschließung ja, Schulschließung nein, Verschiebung oder Absage? „Niemand kennt sich mehr aus“, klagt Julius. Und seine MitschülerInnen stimmen ihm zu. „Die Schule selbst tut, was sie kann. Auch unsere Lehrer-Innen versuchen seit Beginn der Pandemie alles, um uns trotzdem bestmöglich zu unterrichten. Ihnen kann man wirklich keinen Vorwurf machen,“, sagt Elias. Den machen die SchülerInnen der achten Klasse am BG Dornbirn aber der Bundesregierung. Und das in einem eigens dafür verfassten und verbreiteten Brief.

Sorge um die Zukunft

„Politik soll endlich Fahrplan vorlegen“

„Ich wünsche mir, dass es von Seiten der Politik endlich eine gerade Linie und fixe Bestimmungen in Sachen Schule gibt. Dieses ganze ‚ihr könnt, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht‘ bringt doch nur Durcheinander. Es braucht endlich einen genauen Fahrplan, der klar und deutlich ist, nicht so wie die aktuelle Verordnung.“ Elias, 17, Altach

„Warum hat scheinbar niemand vorausgeplant?“

„Wir sind in der vierten Welle, nicht in der ersten – und trotzdem hat man den Eindruck, als hätte in der Politik niemand auch nur ansatzweise gewusst, was da kommt. Zwei Jahre dauert die Pandemie schon. Warum hat in der Zeit niemand eine vernünftige Strategie für die Schulen ausgehandelt? Wieso hangeln wir uns, was die Anweisungen betrifft, noch immer von Woche zu Woche?“ Klara, 17, Altach