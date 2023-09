Bereits 1598 Unterschriften hat Karin Stöckler, Obfrau des ÖZIV Vorarlberg, für einen Badelift für Menschen mit Beeinträchtigung gesammelt. Denn Stöckler wünscht sich einen barrierefreien Zugang zum Bodensee.

Badelift wäre an der Pipeline umsetzbar

"Dann haben wir von einem Prototyp in Kreuzlingen erfahren und uns bei der Firma ein Angebot eingeholt." Der gewünschte Badelift wäre in Bregenz an der Pipeline umsetzbar. "Jetzt scheitert es an der Finanzierung." Das Land hätte nicht genug Fördermittel dafür. "Das finde ich tragisch, dass Menschen mit Behinderung immer nach hinten gestellt werden und Sponsoren suchen müssen. Die Petition läuft bis Oktober, wir wünschen uns dass wir bis da eine Antwort bekommen, dass die Finanzierung da ist. Wenn nicht, werden wir uns persönlich beim Landeshauptmann vorstellen, denn wir wollen 2024 schwimmen gehen", so Stöckler