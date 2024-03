„Wir trainierten unser Leben lang“

Training zum Triumph

Mike ist nicht nur der Gründer der Dance School, sondern auch DJ und „B-Boy“, also Breakdancer. In der Szene ist er auch unter dem Namen „Funky Mike“ bekannt. „Wir haben insgesamt 150 Vereinsmitglieder und zehn Tänzer treten bei ‚Die Große Chance‘ auf. Wir haben unser Leben lang für diesen Tag trainiert. Die gesamte Erfahrung und tänzerische Qualität aus all den Jahren des Trainings zeichnet sich letztendlich immer bei solchen großen Events aus. Da wir teilweise schon Profis sind, die am Event teilnehmen, haben wir nur zwei volle Wochenenden speziell für die Vorbereitung auf ‚Die Große Chance‘ verwendet. Es wird für mich und mein ganzes Team eine weitere coole Erfahrung und zweifellos eine Menge Spaß!“, freut sich Mike.

„Die Große Chance“ für Dornbirner Dance-School

Seit über 30 Jahren bietet „Die Große Chance“ österreichischen Talenten eine Bühne. Die FRK Dance School aus Dornbirn, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, will ihre Chance ergreifen und tritt am 8. März in der Show auf. Am 9. März folgt ein Tanzwettbewerb in Dornbirn, der nationale und internationale Größen vereint. Den Höhepunkt bildet die Jubiläumsfeier am 10. März im Kulturhaus, wo über 200 Tänzer in einer unvergesslichen Show das Publikum begeistern werden.