Wir suchen Dich!

In Wald a. A. gehen die Wogen hoch – die Volksschule soll aufgrund Lehrermangels geschlossen werden.

Kinder, Eltern und Bürgermeister Martin Burtscher versammelten sich in der Waldner Volksschule, um die Bewerbung für die Suche einer Lehrperson vorzubereiten. Nachdem sie kurzfristig erfahren haben, dass im Herbst keine Lehrperson für die einklassige Volksschule mehr zur Verfügung steht, setzen sie alle Hebel in Bewegung, um „ihre“ Schule zu retten. In den sozialen Netzwerken werben sie mit bunten Freiräumen, tolles Lernumfeld, modernem Schulgebäude und dem Versprechen der Eltern, die zukünftige Lehrperson wie bisher zu unterstützen. Es sollen zwei Lehrpersonen motiviert werden, an einer Schule mit wissbegierigen Schülern unterrichten zu wollen. Zwölf aufgeweckte, neugierige und offen „Springgingel“ werden im Herbst Volksschule besuchen, im nächsten Jahr sind es dann wieder 17 und die Volksschule Wald a. A. wird wieder zweiklassig geführt.

„Leider erfuhren wir erst vor kurzem, dass unsere Schule geschlossen werden soll“, so die Eltern, die alles daransetzen möchten, dass ihre Kinder auch in diesem Herbst in ihrem Dorf die Schule besuchen können. Auch Bürgermeister Martin Burtscher setzt alle Hebel in Bewegung und hatte vor kurzem ein Gespräch mit Vertretern der Bildungsdirektion. „In diesem konstruktiven Gespräch erreichten wir, dass die Bildungsdirektion die Stelle ausschreibt und wir hoffen, dass sich jemand meldet“, so Burtscher. Wenn alle Stricke reißen und keine Lehrperson gefunden wird, müssen die Waldner Kinder die Schule in Dalaas besuchen. „Dies wollen wir aber unbedingt verhindern“, sind sich Eltern und Bürgermeister Martin Burtscher einig. Sie stellen eine klare Forderung an die Bildungsdirektion: „Die Volksschule Wald a. A. – wo Schule noch Schule ist – muss offenbleiben!“ Die aufgeweckten Kinder und ihre Eltern schreiben in ihren Posts weiter: „Wir haben dich neugierig gemacht, dann melde dich bitte einfach gleich bei …. unserem Bürgermeister Martin Burtscher – 0664/2223301 oder unseren Elternvertreterinnen Katharina Schuler – 0660/4008377 und Melanie Petschovnik – 0650/2296995 – wir freuen uns schon sehr auf dich!