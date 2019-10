â€žWir sollten das Leben ernst nehmen . . .â€œ

Nach diesem Motto haben Rösle und Komm.-Rat Prof. Hans Hammerer stets gehandelt.

Rösle kam als Rosa Waldner und als ältestes von drei Kindern in Egg-Großdorf in einfachen Verhältnissen zur Welt und wuchs behütet auf. Hans erblickte ebenfalls in Egg-Großdorf als ältestes von acht Kindern als Bauernbub das Licht der Welt und erlebte schöne Kinder- und Jugendjahre. Beide besuchten die achtklassige Volksschule in Großdorf. Rösle startete in der Textilbranche bei Kunert in Großdorf ins Arbeitsleben und wechselte später zur Firma Mäser in Hittisau. Hans begann nach der landwirtschaftlichen Berufsschule eine Bäckerlehre. Acht Jahre blieb er diesem Beruf treu, wurde Außendienstleiter der Brauerei Engelburg in Hohenems und wechselte dann als Hotel-Kaufmann in die Gastronomie und Hotelbranche. Nebenbei absolvierte er eine Ausbildung zum Masseur und Fußpfleger sowie als Gesundheitstrainer.