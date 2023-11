„Wir sind wieder zu Hause“

Am Freitag, den 1. Dezember, öffnet das Rheincenter nach fünf Monaten Sanierungsarbeiten seine Türen. Die Freude bei den Mitarbeitenden des Eurospar ist groß.

Lustenau Stolz gehen die Spar-Mitarbeitenden vom Eurospar Lustenau einen Tag vor der Eröffnung durch den neuen Markt. In den vergangenen fünf Monaten wurde das Rheincenter komplett saniert und auf den neuesten Stand gebracht, der Eurospar wurde mit dem neuesten Ladenkonzept ausgestattet. Ihre Mitarbeitenden wurden während dieser Zeit auf 16 umliegende Märkte verteilt. Nun sind sie wieder da. Und die Freude an ihrem neuen Geschäft ist ihnen ins Gesicht geschrieben. „Es ist schön, dass wir wieder hier sind. Es fühlt sich so an, als ob wir zu Hause angekommen sind“, beschreibt Janine Gruber, Leiterin der Käseabteilung ihre Freude.

„Wir freuen uns sehr auf die morgige Eröffnung. Und sind stolz, dass wir nun so einen modernen Arbeitsplatz haben“, so die Feinkost-Abteilungsleiterin Christiane Schmidt. Die Mitarbeitenden sind glücklich wieder in Lustenau zu sein und in ihr gewohntes Team zurückkehren zu können. „Ich arbeite schon 19 Jahre hier im Eurospar. Hier möchte ich alt werden. So ein tolles Team kriegt man nur hier“, fügte Janine Gruber hinzu. Der Zusammenhalt bei den Mitarbeitenden ist groß. Und auch ihr Marktleiter Peter Hämmerle freut sich, dass fast alle wieder zurückgekehrt sind. „Wir haben ein gutes Arbeitsklima“, so Hämmerle. Alle sind bereit, wenn das Rheincenter am 1. Dezember die Türen öffnet und die Kunden wieder begrüßt werden können. Bvs