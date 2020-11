„Wir sind stolz auf Emma, Ida und Klara“

Wer selbst Familie hat, kann vermutlich bestätigen: Drei kleine Kinder halten Eltern ganz schön auf Trab.

Es ist sehr gemütlich bei Martina und Gregor Fritz – der große Küchentisch ist der Treffpunkt der Familie, die sechsjährige Emma sowie die zweijährige Klara höhlen gerade einen Kürbis aus. Mitten drinnen fühlt sich auch die vierjährige Ida am wohlsten. Doch mitmachen kann sie nicht: Sie hat das Pallister-Killian-Syndrom, einen Chromosomenfehler, bei dem das zwölfte Chromosom vierfach vorhanden ist. Was für Laien nicht weiter problematisch klingt, hat weitreichende Auswirkungen für Ida: Sie kann weder sprechen noch gehen oder ohne Stütze sitzen. „Nach der Geburt war Ida vermeintlich `normal´, erst nach und nach machte sich ihre Entwicklungsverzögerung bemerkbar. Nach vielen Abklärungen stand im Alter von acht Monaten fest, welchen Gendefekt Ida hat“, erzählt Martina Fritz-Ender. „Wir haben Ida von Anfang an so angenommen, wie sie ist und sind stolz auf alle drei Mädchen“, gab es bei Martina und Gregor, die beide diplomierte Sozialpädagogen sind, keinen Moment des Haderns. „Ida geht es gut in unserer Familie. Sie ist ein selbstverständlicher Teil unserer Familie und ihre Beeinträchtigung ist in unserem Alltag Normalität. Oft tun sich da Menschen von außen schwerer“, schildern die Eltern.