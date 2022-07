„Wir sind ein gutes Team“

In Innsbruck lernten sich 1968 Margot Häusle aus Bregenz und Dr. Josef Walser aus Feldkirch kennen.

1972 gaben sie sich im am 29. Juli in der St.-Kolumban-Kirche in Bregenz das Jawort. „Wir starteten am Freitagmorgen mit der Hochzeit, Mittagessen gab es auf der Fluh und am Abend feierten wir im Schiffle in Hohenems. Es war ein wunderbares Hochzeitsfest, geflittert haben wir in Südtirol“, berichtet das Paar.

Der Jubilar erzählt, dass er, nachdem der Vater in Kriegsgefangenschaft in Kursk umgekommen war, in der Landwirtschaft so gut er konnte, mithalf, musste seine Mutter doch für sieben Kinder sorgen. „Ich besuchte die Volksschule, es gab kein Geld für eine höhere Schule, dann kam ich in die Handelsschule. Ich war acht Jahre in der Industrie tätig, habe das Militär absolviert und nebenbei im Realgymnasium für Berufstätige maturiert. Das war meine Eintrittskarte für die Unis Innsbruck und Wien. 1972 promovierte ich in Innsbruck. Dann absolvierte ich die Ausbildung als Allgemeinmediziner und Internist an den Krankenhäusern Hohenems und Feldkirch. 1980 eröffnete ich eine Praxis als Internist in Dornbirn. Zusatzausbildungen mussten damals auswärts erfolgen. In Kursen eignete ich mir den Feinschliff in der damals neuen Methode mit Ultraschall an. Diese Weiterbildung erfolgte in Kursen an der Klinik in Erlangen. Als erster Arzt in seiner Praxis konnte ich die Ultraschalluntersuchung anbieten“, erklärt Dr. Walser. Im Sanatorium Mehrerau führte er Magen- und Darmspiegelungen und die notwendige Nachsorge durch.