Wir sind das Sprachrohr für den Hund

Desiree Alge und Belinda Feierle haben als Hundepsychologinnen ihre Berufung gefunden.

Die Leidenschaft für Hunde war von Anfang an für die beiden jungen Frauen ihre „Schnittstelle“, als sie sich vor knapp acht Jahren zum ersten Mal begegneten. Aus Gesprächen und Erfahrungsberichten über Hundehaltung entstanden Träume und die Idee für eine Hundeschule. „Wir wollten nicht als klassische Hundetrainer arbeiten, sondern tiefer in die Materie eintauchen“, erinnert sich Desiree. Und so entdeckten die beiden die Möglichkeit, an der Fernuni ATN (Akademie für Tier- und Naturheilkunde) die Studiengänge „Hundeverhaltensberatung und Hundeverhaltenstherapie“ zu absolvieren, um die Komplexität des Verhaltens der Hunde besser zu verstehen. Die Ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre und bot sozusagen einen idealen Start und fundiertes Basiswissen für ihre Mission „eigene Hundeschule“. „Wir haben im Studium natürlich viel gelernt und Tipps und Infos zum Thema erhalten, aber die wirkliche Schule für uns war und ist der Alltag. Es gehören viel Eigeninitiative, Wissensdurst und ständige Weiterbildung dazu“, erklärt Belinda. Jeder Tag, jedes Tier und jeder Hundehalter ist anders und muss individuell betrachtet werden, um helfen zu können. Das macht auch die Faszination aus.

Das Hauptaugenmerk beim Hundetraining liegt auf dem Menschen. Die wohl oft größten Probleme in der Mensch-Hunde-Beziehung sind das Missverständnis und die Ungeduld. Deshalb ist den beiden wichtig, dass sie ihren Klienten „Werkzeuge” mit auf den Weg geben können, um im Alltag Schwierigkeiten selbst zu überwinden. Passend dazu lautet der Name ihrer Schule: „Hundekunde“. „Wir möchten den Menschen das Verhalten und die Sprache der Vierbeiner näherbringen und sozusagen das Sprachrohr für das Tier sein, damit die Kommunikation in der Beziehung wieder klar und deutlich wird“, so die zertifizierten Hundeverhaltensberater. Dabei haben sie es sich zum Ziel gemacht, Hunde artgerecht zu trainieren und dabei individuell auf jedes Mensch-Hunde-Team einzugehen. Der Spaß für alle darf dabei nicht fehlen, das “Team-sein” steht im Vordergrund. Und so dürfen sich die zwei Hundekennerinnen über bereits viel positive Resonanz nach ihrem ersten „Schuljahr“ freuen. Tierische „Problemfälle“ sind bei Desiree und Belinda jederzeit willkommen – denn: „Jedes Problem kann behoben werden!“