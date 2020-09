Wir sind dankbar für unser Leben

Zehn Jahre sind wie im Flug vergangen und das bekannte Bregenzer Paar Gretl, geb. Hämmerle, und Hans Hotz feiert im Kreis seiner Lieben das diamantene Hochzeitsjubiläum.

Gretl, getauft „Margarethe“, geborene Hämmerle, erlebte die ersten Lebensjahre in Bregenz-Stadt, bis in den letzten Kriegstagen ihr Zuhause zerbombt wurde. Danach bauten ihre Eltern ein Eigenheim in Bregenz-Vorkloster. Hans wuchs ab den ersten Kindertagen schon in Vorkloster auf. Die beiden lernten sich in der Jungmannschaft des Bregenzer Alpenvereins 1956 kennen. Die Liebe zu den Bergen weckte ihren Ehrgeiz und kein Gipfel war zu hoch oder zu schwer erreichbar. Das gab ihnen auch die Gewissheit, jede Herausforderung im Leben gemeinsam meistern zu können, und so schlossen sie den Bund fürs Leben am 22. September 1960 in der Klosterkirche Mehrerau und feierten ein schönes Hochzeitsfest.