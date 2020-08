Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit

Ihr goldenes Hochzeitsjubiläum feiern heute Lydia und Heinz Gleich im Kreis der Familie im Gasthaus Hirschen in Altach. Sie blicken auf ein arbeits- und ereignisreiches Leben zurück und sind dankbar für die vielen Jahre die sie gemeinsam das Leben meistern durften.

Lydia geb. Simma wuchs mit ihren elf Geschwistern behütet in Dornbirn-Haselstauden auf und fand nach der Volksschule Arbeit bei der Wäscherei Troll in Dornbirn. Mit seiner Schwester erlebte Heinz Gleich in Dornbirn-Rohrbach schöne Kinder- und Jugendjahre. Er besuchte die Volksschule Markt und anschließend die Bauhandwerkerschule.

In der Wirtschaft Tourista in Dornbirn trafen sich Lydia und Heinz das erste Mal und fanden sich gleich sympathisch. Sie lernten sich gut kennen und entschlossen sich, am 28. August 1970 den Bund fürs Leben zu schließen. In der Kirche Maria Bildstein gaben sie sich das Jawort und nach einem unvergesslichen Hochzeitsfest wohnte das frisch vermählte Paar in Dornbirn.