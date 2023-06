"Wir sind am Limit" - Das Kreuz mit den Krankentransporten

"Wir sind am Limit"

In "Vorarlberg LIVE" gibt Andreas Judex, Rotkreuz-Dienststellenleiter in Bregenz Einblicke, was dies tatsächlich bedeutet: Allein in Bregenz waren es im vergangenen Jahr 13.000 Krankentransportfahrten. "Wir vom Roten Kreuz wollen nicht immer dieselbe Platte spielen. Aber es ist wirklich so, dass wir am Limit sind", betont Judex.