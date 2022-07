„Wir sind alle gleich“

Die VS Watzenegg lud zum großen Inklusionsfest.

„Drahtzieherin“ hinter der gelungenen Veranstaltung war Elisabeth Feuerstein, deren Sohn die erste Klasse an der Schule besucht. Die engagierte Mama arbeitet bei der Lebenshilfe und so entstand auch die Idee, ein Inklusionsfest in Watzenegg ins Leben zu rufen. „Kinder sind vorurteilsfrei und gehen ganz natürlich mit Menschen mit Behinderung um. Durch ein Sport- und Spielefest wollten wir eine Möglichkeit ohne künstliche Inszenierung schaffen, einen ersten Schritt für eine Begegnung zu machen“, erklärt Feuerstein. Bei Direktorin Ute Hämmerle stieß sie mit ihrem Projekt sofort auf offene Ohren, denn Inklusion ist an der Schule immer wieder Thema und wird besonders großgeschrieben. „Wir haben bei uns selbst zwei Integrationskinder an der Schule und ich war gleich begeistert von der Aktion“, so Hämmerle.