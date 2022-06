„Wir setzen uns jedes Jahr ein neues Ziel“

Fram Al Habib ist stolz, was er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seiner Familie geschafft hat:

Vor sieben Jahren vor dem Krieg in Syrien geflüchtet, hat er sich hier in Vorarlberg eine sichere Existenz aufgebaut.

Er ist sehr vielseitig begabt“, erzählt Najlea Al Bshara, dass sich bei ihrem Sohn mit Leichtathletik, Fußball, Schwimmen und Schifahren fast alles um den Sport dreht. „Er hat zwischenzeitlich sogar die Ausbildung zum Skilehrer gemacht.“ Stolz sind die Eltern auch auf ihre 15-jährige Tochter, die im kommenden Schuljahr in die Oberstufe des Gymnasiums wechselt. Dass ihre Kinder die Integration in ein neues Land so positiv geschafft haben, liegt sicherlich an der Einstellung der Eltern: