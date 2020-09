"Wir setzen ein Zeichen für nachhaltige Gemeindepolitik"

Symbolträchtiges Wahlkampf-Finale der Rankweiler Volkspartei

Ein sichtbares Zeichen einer nachhaltigen, zukunftsorientierten Politik setzte Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall am Dienstag gemeinsam mit ihrem Team von der Rankweiler Volkspartei: Sie pflanzten gestern Abend im für die Bevölkerung öffentlich zugänglichen „Naschgarten“ Gstach in Brederis einen Nußbaum anstatt einer großen Wahlkampf-Kundgebung. Ein Anfang, denn Ziel ist es, dass für jedes in Rankweil geborene Kind ein Baum gepflanzt werden soll.