„Wir schauen drauf, dass wir gesund bleiben“

Der Zanzenberg ist auch beim Lockdown ein beliebter Ausgangspunkt für einen Spaziergang.

Dornbirn. Das Spätherbstwetter lädt zu einem Spaziergang ein. Draußen, in der buntgefärbten Natur, ist von einem Lockdown nichts zu spüren. Der eine oder andere Spaziergänger nickt einem freundlich zu. Eine junge Dame ist mit ihrem Hund unterwegs, der sich im gefallenen Herbstlaub herumtollt. Man kehrt wieder nach Hause zurück, fühlt sich erholt und gestärkt für die täglichen Aufgaben. Auch das Ehepaar Irmgard und Helmut Waibel ist unterwegs und gerade oben auf dem Zanzenberg angekommen. Bei einem Gespräch in nötiger Distanz, noch mehr als ein Babyelefant, erzählt das Dornbirner Ehepaar: „Die Zanzenbergrunde über das sonnige Eschenau über Salzmann machen wir immer dienstags.“ Auch im zweiten Lockdown wollen sie die Bewegung an der frischen Luft nicht missen. „So bleiben wir auch im Alter fit und gesund“, lacht Irmgard, der man das Alter von 79 Jahren nicht ansieht. „Dohuom bliebo und nur jammern und schimpfen bringt nix“, meint auch Helmut. Er fühle sich nicht wie 83, ergänzt er noch. Jeden Sonntag ist dann die Runde über Kehlegg, Rüttenen und Stuonobach an der Reihe. Egal, wie das Wetter ist, diese beiden Rundwege stehen beim Ehepaar Waibel wöchentlich auf dem Plan.