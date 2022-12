"Wir müssen uns Spielräume für zukünftige Krisen schaffen"

Finanzminister über Steuerpläne, neue Hilfen und Bargeld.

Finanzminister Magnus Brunner will die Kapitalertragssteuer auf Wertpapiere abschaffen. In der Freitagsausgabe von Vorarlberg LIVE stellte er in Abrede, dass es sich um ein Steuergeschenk für Aktionäre handle. „Es geht darum, dass man Vorsorgemöglichkeiten attraktiver gestalten kann." Das Sparbuch sei nicht, was es einmal war. "Darum muss man Alternativen aufzeigen und attraktiver gestalten“, sagte er in der Sendung. Dem Ansinnen zufolge soll die Steuer nach einer Behaltefrist abgeschafft werden. Auch für junge Menschen würde eine Vorsorgemöglichkeit geschaffen, meint Brunner. Dies stehe auch im Regierungsprogramm.